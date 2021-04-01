Москва, 1 апреля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы рекомендует президенту США Джо Байдену отказаться от сына, Хантера Байдена.

Ben Stanfield Хантер Байден

«Я бы рекомендовал Джозефу Байдену отказаться от такого сына-негодяя, посадить его под домашний арест и запретить выход этой книги», — рассуждает Жириновский в ТГ-канале.

По его мнению, только так можно очистить свою репутацию и сохранить авторитет в этой ситуации.

«Иначе Хантер его в могилу загонит. Так поступают дети, которые всё получили от своих родителей, а потом губят их. Это подло и гнусно», — полагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля выходят мемуары сына американского президента Хантера Байдена, где он пишет, что получал зарплату в украинской фирме, куда устроился благодаря фамилии своего влиятельного отца. Хантер также рассказал, что свои доходы он тратил на алкоголь и наркотики, бродяжничал по стране.

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