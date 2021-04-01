Минск, , 13:28 — REGNUM «Освобождение политзаключенных и прекращение репрессий — одно из трех ключевых требований беларусов. Мы не имеем права остановиться. Мы навсегда поставим точку на каких-либо репрессиях в истории нашей страны», — заявил из Польши белорусский оппозиционер Павел Латушко.

Бывший министр культуры не научился правильно писать слова «белорусы» и «белорусский», однако предлагает от имени «команды НАУ» реализовать «Концепцию реабилитации жертв политических репрессий, осуществляемых диктатурой Лукашенко с 20 июля 1994 года».

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По замыслу Латушко и его товарищей, освобождение всех обвиняемых и осужденных по политическим мотивам произойдёт немедленно после ухода Лукашенко и установления легитимной власти. Репрессированные (в том числе бизнесмены) получат материальную компенсацию, им будет оказана юридическая, психологическая и медицинская помощь. Этим займётся комиссия, «в которую войдут уважаемые юристы, экономисты, правозащитники и общественные деятели, а также фонд, сформированный за счет республиканского бюджета, международной поддержки, пожертвований граждан и бизнеса, взысканий с виновных в репрессиях».

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«Репрессированные режимом — герои страны, которые должны строить Новую Беларусь, а не томиться в застенках», — уверен Латушко.

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