Подгорица, , 13:28 — REGNUM 200 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm должны прибыть в Черногорию к 20 апреля, и тогда в стране начнется массовая вакцинация населения. Об этом 1 апреля сообщила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

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Она объявила, что ожидается поставка новых партий вакцин AstraZeneca и Pfizer, а также 50 000 ранее согласованных доз российской вакцины Sputnik V.

Боровинич-Бойович обратилась к гражданам с призывомвакцинироваться, заверяя что каждая из них эффективна и безопасна.