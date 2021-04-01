Челябинск, , 13:27 — REGNUM В Челябинской области за неделю с 25 по 31 марта было выявлено 80,4 тонн заражённых фруктов и овощей. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора.

Среди них 18 тонн киви из Ирана, в которых обнаружили жизнеспособную тутовую щитовку, 20 тонн томатов из Узбекистана с южноамериканской томатной молью, 14,3 тонны перца из Ирана с табачной белокрылкой и 19,4 тонны томатов из Узбекистана, в которых выявили нежизнеспособную белокрылку.

Всего при ввозе в Россию на территории региона было выявлено четыре случая заражения карантинными вредными объектами. А ещё шесть таких случаев обнаружили при оформлении фитосанитарных сертификатов для отправки растительной продукции в Казахстан.