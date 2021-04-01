Томск, , 13:26 — REGNUM Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в областном оперативном штабе.

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Уточняется, что все трое входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области жертвами COVID-19 стали 359 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в регионе выявлено 31 417 носителей коронавируса, выздоровели 30 323 человека.

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