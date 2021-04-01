Москва, , 13:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 1 апреля, проведёт несколько международных телефонных разговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня запланированы несколько международных телефонных разговоров, — сказал представитель Кремля. — Мы, что называется, по мере поступления информации будем вас информировать о содержании этих разговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялся разговор между президентом России Владимиром Путиным, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся в формате видеоконференции. Все три участника переговоров подтвердили безальтернативность Минских соглашений 2015 года «как основы урегулирования внутреннего конфликта» Украины.