Москва, , 13:25 — REGNUM Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предварительно договорились о льготном ввозе белого сахара и сахара-сырца в Казахстан и Киргизию. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Речь идёт о предоставлении льгот на ввоз сахара из третьих стран. Такая мера будет носить краткосрочный характер.

На внутреннем рынке союза не вводят никаких ограничений и не планируют вводить. Принятое решение направлено на то, чтобы в текущем сельскохозяйственном сезоне сформировать «страховочные» переходящие запасы.

«При этом сроки и параметры меры будут обеспечивать непременное сохранение стимулирующих условий для свеклосахарного производства на территории союза», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Вопрос рассмотрят на заседании совета комиссии 5 апреля.