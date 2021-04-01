Нур-Султан, , 13:24 — REGNUM В правительстве Казахстане возможны кадровые перестановки, если не удастся ускорить темпы вакцинации. Об этом 1 апреля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия коронавирусу.

Глава государства отметил, что Казахстан значительно отстает от стран-лидеров по темпам вакцинации. «Причина такого положения проста — нехватка вакцин», — сказал Токаев.

По его словам, первый компонент вакцины против коронавируса получили 137 346 человек, второй — 47 тыс.

Отметим, с начала марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В парламенте республики раскритиковали работу министерства здравоохранения за низкие темпы вакцинации населения.

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