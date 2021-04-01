Подгорица, , 13:24 — REGNUM Черногория рассчитывает на поддержку Европейского Союза в устранении экономических последствий пандемии, поскольку страна привержена европейскому пути. Об этом заявил премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич в телефонном разговоре с комиссаром по вопросам расширения Оливером Вархейи.

По данным правительства Черногории, Кривокапич разговаривал по телефону с комиссаром о сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса и о помощи ЕС Черногории и Западным Балканам в ответ на этот вызов.

«Премьер-министр Кривокапич сказал, что рассчитывает на поддержку ЕС в устранении экономических последствий пандемии, поскольку Черногория привержена европейскому пути», — говорится в заявлении.