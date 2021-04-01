Нижний Новгород, , 13:24 — REGNUM В Нижегородской области отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых граждан. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

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Так, с 1 апреля режим, который ранее носил обязательный характер становится рекомендательным для граждан старше 65 лет.

Напомним, также с 1 апреля разблокированы социальные проездные билеты, которые не действовали с ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 1 апреля выявили 290 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 283 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 107 742 случаев.