Смоленск, 1 апреля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Прокуратура Смоленской области начала проверку в связи с появившимися в соцсетях кадрами массового убийства лосей. Об этом сообщили 1 апреля в ведомстве.

Лось

«По указанию прокурора области проводится проверка по факту публикации в СМИ видеоролика, на котором запечатлена незаконная массовая охота на лосей. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, видеокадры, ка которых были запечатлены многочисленные трупы лосей, разместил в соцсети предприниматель Герман Стерлигов. Он сопроводил ролик комментарием о том, что кадры сняты в Смоленской области после VIP-охоты.