Янгон, Мьянма, , 13:29 — REGNUM В Мьянме пострадал один из сотрудников отделения южнокорейского банка Shinhan Bank. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, инцидент произошёл 31 марта около 17:00, когда сотрудник банка возвращался домой на служебном автомобиле. Известно, что сотрудник мьянманского отделения получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

В настоящее время отделение южнокорейского банка закрыто, все сотрудники работают в удалённом режиме.

Ранее посольство Южной Кореи в Мьянме рекомендовало гражданам Южной Кореи, проживающих в Мьянме, не открывать окна, не выходить на балконы и не делать видеозаписи акций протеста.