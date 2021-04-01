Минск, , 13:22 — REGNUM Защита белорусского рынка от импорта, «необоснованный рост цен» и административное их регулирование были в центре внимания Александра Лукашенко при обсуждении доклада, представленного ему 1 апреля членами правительства Белоруссии. Особое недовольство он выразил отказом белорусской торговли продавать белорусские товары.

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«Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя — вопрос номер один. Мы производим. Пусть наш рынок небольшой. Но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства. Но тем не менее, есть большие вопросы и к органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка и наших товаропроизводителей», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Говоря о широком ассортименте производимых в Белоруссии товаров, которые не могут найти сбыта на внутреннем рынке, он отметил: «Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары».

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«Я не буду их называть — эти компании», — сказал Лукашенко. При этом он распорядился: «Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом».

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