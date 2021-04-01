Москва, , 13:24 — REGNUM В России иммунитет к коронавирусу есть приблизительно у 12 млн человек. Об этом 1 апреля заявил академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В их число парламентарий включил как лиц, переболевших COVID-19, так и тех, кто уже привился от коронавируса.

«У нас 12 млн человек, которые в той или иной мере имеют иммунный ответ», — заявил Онищенко.

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