Владикавказ, , 13:22 — REGNUM В Северной Осетии попались на взятке двое сотрудников правоохранительных органов. Один из них — 28-летний следователь следственного управления, второй — 35-летний оперуполномоченный УМВД по городу Владикавказу. Задержанные вымогали взятку у подозреваемого в совершении кражи, сообщили 1 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Стражей порядка задержали сотрудники ФСБ 19 марта при получении 50 тыс. рублей. Общая сумма требуемого вознаграждения составляла 250 тыс. рублей. В отношении задержанных правоохранителей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки группой лиц в крупном размере».

Как установлено, злоумышленники в погонах пообещали задержанному за кражу не привлекать его к уголовной ответственности, если он принесет им четверть миллиона рублей. Тот согласился, но принес всего пятую часть от этой суммы, при получении которой сотрудников МВД и задержали.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Одновременно назначена служебная проверка в МВД.