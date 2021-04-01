Ярославль, 1 апреля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Ярославле началась масштабная замена инженерных сетей к многоквартирным домам. Работы проводятся в рамках синхронизации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», губернаторского проекта «Решаем вместе». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

Ярославльводоканал Замена сетей в Ярославле

В 2021 году в рамках проекта будет заменено более 1,5 км сетей.

«Синхронизация — важное правило проведения работ. По мере возможности мы стараемся обновить коммуникации на тех объектах, где планируется проведение комплексного благоустройства. Такие объекты у нас в приоритете, при этом ведется активная деятельность и по другим направлениям предприятия», — отметил заместитель технического директора АО «Ярославльводоканал» Михаил Пасхин.

Работы запланированы на 11 объектах, вошедших в федеральный проект по благоустройству. Замена сетей уже выполнена во дворах на улице Урицкого у домов №22, 26, 28 и улице Космонавтов у домов № 24, 26, 28, 30.

В работе находятся объекты на Тутаевском шоссе у домов № 62, 62 к. 1, 64, 64 к. 1, 64 к. 2, Кучерском переулке д.4, улицах Гоголя д. 17б, Бахвалова у домов №9, 11 и Панфилова у домов № 11 к. 2, 13 к. 2, 15.

Обновят коммунальные магистрали на проспекте Машиностроителей д. 16, ул. Ляпидевского д. 23/18, улицах Нефтяников д. 33, Закгейма у домов № 1, 1 к. 2, 7 к. 2 и в посёлке Октябрьский у домов № 14 к. 3, 12 к. 2.