Барнаул, , 13:20 — REGNUM Следственные органы обнародовали причину, по которой была задержана представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стелла Штань. По месту её жительства и работы прошли обыски.

У представителя губернатора в Алтайском краевом законодательном собрании Стеллы Штань обыски проходили и дома, и на работе. Она задержана СУ СК РФ

По информации регионального СУ СК РФ, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Следствие выяснило, что в декабре 2015 года директор частного детского сада «Happy Baby» совместно с обвиняемой обеспечили изготовление и предоставление в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой.

Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, Стелла Ивановна Штань родилась 12 июля 1963 года в Магаданской области Билибинского района с. Билибино. До того, как стать представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС, она сама избиралась депутатом в городской совет, в Барнаульскую городскую думу, возглавляла комитет по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления. Её задержание состоялось накануне.

Губернатор алтайского края Виктор Томенко, комментируя произошедшее, заявил, что события, ставшие теперь предметом расследования правоохранительных органов, произошли до того, как чиновница стала его представителем в АКЗС.

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