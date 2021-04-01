Москва, , 13:22 — REGNUM На Смоленской площади в центре столицы России произошло столкновение сразу пяти легковых автомобилей. Об этом 1 апреля сообщает телеграм-канал Mash.

«В Москве на Смоленской площади крупная авария: столкнулись пять машин», — говорится в сообщении.

Также указывается, что виновник ДТП скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

Кроме того, уточняется, что у девушки, находившейся за рулем одной из машин, диагностирован открытый перелом голени и в настоящее время она госпитализирована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярске на регулируемом пешеходном переходе автобус под управлением 59-летнего мужчины сбил десятилетнего школьника.