Екатеринбург, 1 апреля 2021, 13:20 — REGNUM Отмена конкурса по реконструкции транспортной развязки у здания концерна «Калина» в Екатеринбурге произошла из-за возможного вмешательства ФАС. Об этом заявили журналистам в пресс-службе городской администрации.
Как передаёт «Новый день», торги временно приостановили из-за того, что ранее ФАС отменила тендер по аналогичному объекту. «Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика», — цитирует вице-мэра Алексея Бирюлина пресс-служба.
Вскоре мэрия вновь подаст документы для повторного проведения торгов.
Как сообщало ИА REGNUM, подрядчику были готовы отдать до 6,4 млрд рублей.
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