Москва, , 13:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил с ним ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Ильхам Алиев Kremlin.ru

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что президенты России и Азербайджана с удовлетворением отметили стабилизацию ситуации в регионе и неукоснительное соблюдение в нем режима прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на данный момент риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе являются минимальными.