Уфа, 1 апреля 2021, 13:32 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения свыше семи млн рублей при исполнении муниципального контракта возбуждено в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что летом прошлого года сотрудники Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфа провели электронные торги, по итогам которых был заключен муниципальный контракт с ООО «Аксиома», согласно которому фирма обязалась нанести разметку термопластиком на автодороги города. Сумма контракта составила 116 млн рублей: оплата была произведена в полном объеме.
Отмечается, что в итоге бюджету был причинен ущерб на сумму свыше семи 7 млн рублей.
По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам мошенничества.
Расследование дела продолжается.
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