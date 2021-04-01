Уфа, , 13:32 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения свыше семи млн рублей при исполнении муниципального контракта возбуждено в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что летом прошлого года сотрудники Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфа провели электронные торги, по итогам которых был заключен муниципальный контракт с ООО «Аксиома», согласно которому фирма обязалась нанести разметку термопластиком на автодороги города. Сумма контракта составила 116 млн рублей: оплата была произведена в полном объеме.

«Между тем фактически по незаконному указанию чиновников часть работ выполнена подведомственным администрации города учреждением МБУ «СУРСИС», однако денежные средства перечислялись на счета ООО «Аксиома» и в дальнейшем были похищены», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в итоге бюджету был причинен ущерб на сумму свыше семи 7 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам мошенничества.

Расследование дела продолжается.

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