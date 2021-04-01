Киев, , 13:20 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 46% опрошенных и не доверяют — 51%. Об этом сказано в отчёте, опубликованном социологической группой «Рейтинг» 1 апреля на официальном сайте организации.

По данным социологов, следом за Зеленским идёт мэр Киева Виталий Кличко. Ему доверяют 33% и не доверяют 54% опрошенных. Бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману доверяют 32% и не доверяют 48%, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову — 31% доверяют и 36% не доверяют.

Опрос проводился с 26 по 28 марта 2021 года. Всего было опрошено 2,5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее «Рейтинг» опубликовал практически аналогичные цифры доверия и не доверия к Зеленскому, однако показатели отношения к другим политикам существенно отличались.

Читайте ранее в этом сюжете: 52% жителей Украины не доверяют Зеленскому — опрос