Токио, , 13:16 — REGNUM Женская сборная России по гандболу сыграет на олимпийском турнире в Токио в группе В. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола.

Соперниками российских гандболисток будут сборные Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии.

Кроме того, в группе А будут выступать команды Нидерландов, Черногории, Норвегии, Японии, Южной Кореи и Анголы.

Напомним, российские гандболистки являются победительницами Олимпийских игр 2016 года.

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