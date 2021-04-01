Джакарта, , 13:15 — REGNUM По данным целевой группы по обработке с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 6142 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 1 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 517 854 носителя коронавируса.

За последние 24 часа число выздоровевших за сутки пациентов составило 7248 человек. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 1 355 578 человек.

В период с 31 марта по 1 апреля 2021 года эпидемия унесла жизни 196 человек. Всего от коронавируса в Индонезии скончались 41 054 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии вакцину от коронавируса получили 8 095 717 человек.

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