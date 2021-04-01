Томск, , 13:14 — REGNUM За сутки в Томской области коронавирус выявлен у 30 человек, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 31 417 случаев заражения коронавирусом.

После COVID-19 выздоровели 30 323 жителя региона, в том числе 29 — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Томской области был выявлен 31 носитель коронавируса, выздоровели 24 человека.

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