Рига, , 13:14 — REGNUM По состоянию на конец февраля нынешнего года, в Латвии насчитывалось 74 494 безработных, из которых половина (37 287 человек) не имела работы в течение последнего полугода. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства занятости.

Кроме того, 18 623 безработных находились в таком статусе сроком до одного года, 13 072 были безработными сроком до трех лет, а 5512 человек считаются безработными более трех лет.

Общий уровень безработицы в Латвии достигает 8,2% от общего количества экономически активного населения. За последний месяц рост составил 0,2%.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы зарегистрирован в Риге и ее пригородах — 6,1%, что на 0,1 процентных пункта больше, самый большой уровень — в Латгале (восточная Латвия) — 16,5%.