Кишинёв, , 13:16 — REGNUM В Молдавии ряд чиновников использовали своё служебное положение, чтобы получить вакцину от COVID-19 для себя и своих родственников в нарушении установленного порядка. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV 1 апреля заявила президент республики Майя Санду.

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«По нашим данным, около 690 человек (руководители учреждений, их родственники) то есть люди, которые не имели права на вакцинацию в первую очередь, нашли подход к врачам и получили вакцину Pfizer незаконно», — сказала Санду.

Она отметила, что подобное поведение недопустимо, так как Молдавия получила вакцину в рамках гуманитарной помощи, так как из-за действий чиновников стране могут отказать в дальнейших поставках вакцин.

Санду также заявила, что потребовала выяснить, кто привился в обход очереди, чтобы эти списки передать в прокуратуру для проведения расследования.

Напомним, в Молдавии вакцинация от COVID-19 началась 2 марта. В первую очередь прививки делают медикам. Кроме Pfizer в страну ввели вакцину AstraZeneca. Также ведутся переговоры о поставках в российской вакцины «Спутник V».

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