Подгорица, 1 апреля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Законопроект о бюджете Черногории на 2021 год предусматривает на перепись населения почти 2,5 миллиона евро. Точнее — 2 447 485,60 евро, пишет изание Dan.

Geologicharka Черногория

Хотя перепись была запланирована на весну 2021 года, из-за общей ситуации с коронавирусом, скорее всего, она состоится осенью.

Некоторые страны региона уже также перенесли дату переписи.

Перепись в Черногории, помимо местных выборов в пяти городах в этом году, является главной заботой как правящей партии, так и оппозиционных партий, а также неправительственного сектора.

В то время как парламентское большинство желает проведения переписи, подчеркивая, что это будет первая бесплатная перепись, оппозиция считает, что она приведет к новым разногласиям и напряженности, и ее следует избегать.

Некоторые НПО также предложили не включать в перепись этого года заявления граждан по вопросам идентичности, т. е. не собирать данные о национальной и религиозной принадлежности и языке.

В ходе предыдущей переписи, проведенной в апреле 2011 года, в Черногории было зарегистрировано 620 029 жителей.

Из этого числа 44,98 процента назвали себя черногорцами, 28,73 процента — сербами, 8,65 процента — боснийцами, 4,91 процента — албанцами, 3,31 процента — мусульманами, 1,01 процента — цыганами и 0,97 процента — хорватами.