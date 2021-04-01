Орел, , 13:13 — REGNUM Бывший сотрудник полиции — начальник ОУР ОМВД России по Болховскому району Орловской области осуждён за мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Решение Хотынецкий районный суд вынес 31 марта.

Как установлено судом и следствием, сотрудник полиции воспользовался своим служебным положением. Он сообщил матери девушки, в действиях которой не имелось состава уголовно наказуемого деяния, о возможности привлечения её к уголовной ответственности. Чтобы этого избежать, он предложил женщине передать ему 40 тыс. рублей. После начала процессуальной проверки причиненный потерпевшей ущерб частично возмещен на сумму 35 тысяч рублей.

Суд признал фигуранта дела виновным и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации сроком на два года. Кроме того, по приговору суда он лишен специального звания «подполковник полиции». Приговор суда не вступил в законную силу.