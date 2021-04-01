Москва, , 13:10 — REGNUM Правительство России выделит 1 млрд рублей на софинансирование инновационных проектов, сообщил 1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал, что проекты отобраны Минпромторгом на конкурсной основе, средства направят в 25 регионов России.

«Это решение позволит ускорить модернизацию и развитие предприятий, а также стимулировать проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — заявил Мишустин.

Он поручил Минпромторгу контролировать эффективность результатов, который ожидается «в виде выпуска новых инновационных видов продукции».