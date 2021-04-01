Таллин, , 13:09 — REGNUM Закон Эстонии о профилактике и контроле инфекционных заболеваний передает полиции слишком большие полномочия, что несет угрозу свободе жителей страны. Об этом сообщил портал Uued Uudised со ссылкой на председателя оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме.

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По мнению оппозиции, правоохранительные органы должны жестко и с возможным нарушением личных прав сограждан действовать лишь в исключительных случаях, а не в режиме ежедневной работы. Кроме того, такая деятельность должна быть под постоянным контролем независимых лиц и организаций. Однако новый закон такие возможности не предполагает.

«Полиция сможет проникать в частную собственность, открывать двери, шкафчики и сейфы без разрешения суда, насильно забирать людей и задерживать их. Людей можно будет подвергать принудительному лечению, если так решит орган здравоохранения», — говорится в комментарии руководителя EKRE.

Предложенные правительством изменения представляют собой законопроект о полицейском государстве и тирании, уверены в оппозиции.