Челябинск, , 13:08 — REGNUM В Челябинской области директор одного из муниципальных учреждений предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в 2018—2020 годах этот гражданин предоставлял спортивный зал учреждения в аренду. При этом доходы от аренды шли на счёт физического лица, которое подконтрольно обвиняемому. Всего размер причинённого им ущерба оценивается в более 500 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники полиции. Обвиняемый уже признал вину и возместил ущерб.