Москва, , 13:09 — REGNUM Традиционная серия оборонных совещаний у российского президента Владимира Путина в этом году состоится. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 1 апреля журналистам.

Он напомнил, что обычно Путин проводит серию оборонных совещаний, такая сессия планируется и в этом году, но пока не установлены точные сроки.

Сроки будут уточняться, сказал представитель Кремля.

Накануне Путин сообщил, что готовит традиционные совещания с руководством Минобороны и оборонных предприятий в Сочи. Такие мероприятия проходят дважды в год, но с 2019 года президент стал в дополнение к ним посещать военные объекты.

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