Москва, 1 апреля 2021, 13:09 — REGNUM Традиционная серия оборонных совещаний у российского президента Владимира Путина в этом году состоится. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 1 апреля журналистам.
Он напомнил, что обычно Путин проводит серию оборонных совещаний, такая сессия планируется и в этом году, но пока не установлены точные сроки.
Сроки будут уточняться, сказал представитель Кремля.
Накануне Путин сообщил, что готовит традиционные совещания с руководством Минобороны и оборонных предприятий в Сочи. Такие мероприятия проходят дважды в год, но с 2019 года президент стал в дополнение к ним посещать военные объекты.
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