Кострома, 1 апреля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Департамент образования и науки Костромской области опубликовал результаты опроса о введении единой школьной формы в регионе — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.eduportal44.ru Школьники

В исследовании, посвящённом этой теме, приняли участие 24 тысячи человек, включая 2 тысячи школьников, 460 учителей и 21,5 тысячи родителей.

Категоричнее всего насчёт введения единой формы высказались школьники. Около 39% ребят «возразили» против введения новых правил, 31% учеников поставил отметку в графе «не возражаю», 29% детей поддержали идею.

Подавляющее большинство учителей — 71% высказались за введение единой школьной формы, возразили 6%. Ещё 23% преподавателей были нейтральны в этом вопросе.

Интересные результаты показало анкетирование, проведённое среди родителей. Почти половина (44%) матерей и отцов сказали, что готовы одеть детей в форму при условии введения мер социальной поддержки на её покупку. Ещё 33% поддержали идею, 23% сказали категорическое «нет».

Напомним, ввести единую школьную форму в области в феврале 2021 года предложил костромской губернатор Сергей Ситников. Предполагалось, что пошивом одежды могут заняться местные предприятия. За счёт массового заказа стоимость формы могла быть снижена на 40% от примерных сумм, которые родителитратят на покупку комплекта одежды для ребёнка в регионе. После изучения результатов опроса губернатор решил отказаться от идеи.