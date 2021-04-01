Ашхабад, , 13:07 — REGNUM В Туркмении возобновили работу мечетей, которые были закрыты с 13 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Туркменпортал» со ссылкой на муфтият республики.

Ограничения снимаются с 1 апреля 2021 года. Посещать мечети можно только при соблюдении всех санитарно-гигиенических мер, добавили в муфтияте.

Напомним, с 1 апреля 2021 года в Туркмении открыли драматические театры. Кроме того, в республике возобновили некоторые автобусные и железнодорожные маршруты.

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