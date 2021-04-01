Красноярск, , 13:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 11 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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Как сообщили ИА REGNUM 1 апреля в краевом оперштабе, за весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 3173 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в Красноярском крае выявлено 66 908 носителей коронавируса, выздоровели 61 934 человека.

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