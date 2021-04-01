Москва, , 13:06 — REGNUM Кремль не считает предметом своего внимания вопрос того, кто представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», сообщил 1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее», — сказал Песков.

Поэтому, добавил он, Кремль не считает «это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко разделяет негативное отношение граждан РФ по отношению к песне «Русская женщина», которую представит Манижа на Евровидении. Она предложила использовать в песне слово «недозрелая», а не русская.

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