Белгород, , 13:08 — REGNUM Взят под стражу сотрудник администрации Белгорода, обвиняемый в получении взятки за незаконную регистрацию перепланировки помещения, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, чиновник за 350 тысяч рублей помог оформить документы, необходимые для государственной регистрации самовольной перепланировки нежилого помещения. После получения денег собственник помещения получила из городского Департамента строительства и архитектуры письмо о том, что разрешение на строительство по перепланировке в её случае не требуется. Обвиняемый по ходатайству следствия заключён под стражу.

«В ходе обысков были изъяты документы, которые могут свидетельствовать о системности противоправной деятельности обвиняемого», — добавили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

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