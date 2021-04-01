Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Главному нефрологу Санкт-Петербурга, заведующему отделением Мариинской больницы, кандидату медицинских наук, доценту двух медицинских вузов города АлександруЗемченкову предъявлено обвинение в убийстве жены, которая без вести пропала в феврале 2010 года. Мужчину задержали спустя 11 лет после этого, и только после того, как к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец пропавшей Ирины Земченковой. О раскрытии преступления 1 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Форма заключенного

Ирина Земченкова работала врачом-гинекологом в роддоме №6 Петербурга. О пропаже 50-летней супруги, матери троих детей, ее муж Александр Земченков заявил 24 февраля 2010 года. Он сообщил, что супруга ушла на работу, и с тех пор связаться с ней не удаётся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Под подозрение, что неудивительно, попал муж пропавшей, но доказать его вину следователям тогда не удалось.

Спустя десять лет, в декабре 2020 года, к Александру Бастрыкину обратился 92-летний отец Ирины, который пожаловался на то, что до сих пор не знает, что произошло с его дочерью, её тело также обнаружено не было. Делом вновь занялись следователи, а 30 марта 2021 года был задержан 60-летний главный нефролог Санкт-Петербурга, врач Мариинской больницы Александр Земченков. Следователи выяснили, что в день исчезновения Ирина не должна была никуда ехать по работе, то есть показания от 2010 года были ложными. А после прохождения допроса на полиграфе ее супругу предъявили обвинение в убийстве.

«Из материалов уголовного дела следует, что 23 февраля 2010 года обвиняемый в квартире одного из домов по улице Чапыгина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, неустановленным способом совершил убийство своей супруги, после этого расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры», — сообщили в ведомстве.