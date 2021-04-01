Москва, , 13:05 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, нефтяные цены в преддверии объявления итогов встречи мониторингового комитета ОПЕК+, прибавляют около 1,5−2%, удерживаясь вблизи отметки $64,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«На рынке нефти преобладает мнение, согласно которому, страны участницы соглашения об ограничении добычи, сохранят его параметры без изменений еще на один или даже два месяца.

Вероятно, именно эта убежденность не позволила нефтяным котировкам провалиться ниже ключевого уровня в $60,00 за баррель Brent, даже после того, как транспортировка энергоносителей через Суэцкий канал была возобновлена.

Хотя падение нефтяных цен вчера вечером к отметке в $62,50 за баррель заставило участников торгов не только понервничать и засомневаться в объективности мнения рынка о неизменности позиции ОПЕК+.

Достаточно вспомнить несколько предыдущих заседаний, где ОПЕК+ удивлял и принимал наименее ожидаемые решения. Понимая это, участники торгов теперь предпочитают не торопиться с принятием решений и просто ждут итогов встречи, а также фактических движений цен.

В случае пролонгации ограничений добычи неизменными на два месяца, стоит внимательно следить за верхней границей торгового диапазона $62,00−65,60, потому что ее пробой запустит сценарий с ростом к 68,50 за баррель Brent.

Любое другое решение, подразумевающее скорую отмену ограничений, приведет к тесту нижней границы диапазона и ключевой отметки в $60,00 за баррель», — считает эксперт.

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