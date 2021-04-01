Пекин, , 13:08 — REGNUM Автопроизводитель SAIC вывел на рынок Китая новый пикап Maxus T90. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Рамный Maxus T90 позиционируется китайской компанией как конкурент Toyota Hilux. Авто имеет агрессивный дизайн и роскошный салон.

Модель T90 представлена в двух версиях. Стандартная имеет длину 5,4 метра, удлинённая — 5,7 метра. Дорожный просвет автомобиля равен 220 мм.

Внешне авто выделяется крупной решёткой радиатора с тремя горизонтальными планками, двухрядными фарами и расширенными колесными арками.

Под капотом пикапа «трудится» двухлитровый дизельный турбомотор мощностью 219 л. с. (500 Нм), который передаёт крутящий момент через восьмискоростную трансмиссию на все четыре колеса.

В зависимости от комплектации цена Maxus T90 в КНР варьируются от 129 800 до 299 800 юаней (от 1,5 до 3,5 млн рублей).

Напомним, в феврале 2021 года российские дилеры продали 5361 автомобиль китайских компаний. Это на 80% больше, чем в феврале прошлого года.

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