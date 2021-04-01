Владикавказ, 1 апреля 2021, 13:03 — REGNUM В Северной Осетии в преддверии 1100-летия крещения Алании будут отреставрированы 14 объектов культурного наследия. Среди них — родовые башни, сообщили в пресс-службе главы региона.
Так, предстоит реставрация сторожевой башни Кадзаевых, которая считается родовой для представителей фамилий Кадзаевых, Цогоевых и Алборовых, пишет ТАСС.
Башня находится в селении Луар Алагирского района. План реконструкции был согласован предварительно со старейшинами фамилий. Главное при проведении работ — максимально сохранить исторический облик башни.
Напомним, 1100-летия крещения Алании, в соответствии с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года указом, будет отмечаться в 2022 году.