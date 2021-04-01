Новочеркасск, Ростовская область, , 13:04 — REGNUM В своём доме в Новочеркасске добровольно ушёл из жизни настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Андрей Немыкин. О его смерти сообщил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

Крест Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Тело священнослужителя обнаружила его супруга во дворе дома. В кабинете обнаружена записка, в которой Андрей Немыкин назвал причины своего поступка. У протоиерея несколько лет назад обнаружили онкологию, и в последние годы он испытывал невыносимые боли.

Андрей Немыкин родился в 1965 году в Новочеркасске. После окончания школы обучался в Новочеркасском Политехническом институте (ныне ЮРГТУ), прошёл срочную службу во внутренних войсках, работал на предприятиях. В 1991 году стал послушником Константино-Еленинского храма. С 1992 года был настоятелем Свято-Покровского молитвеннго дома в Каменске-Шахтинском, с 1995 года — храма святого Георгия Победоносца в Новочеркасске, с 1997 года — Свято-Варваринского храма в станице Грушевской, с 2001 года — храма святых равноапостольных Константина и Елены. В ноябре 2017 года стал настоятелем храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского, затем возглавил епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, являлся духовником Южного округа войск национальной гвардии РФ.

В марте 2021 года была запущена новая рубрика «Батюшка отвечает» на Youtube-канале. Предполагалось, что протоиерей Андрей Немыкин будет отвечать на вопросы верующих каждую неделю. За это время успел выйти только один выпуск.

У Андрея Немыкина остались супруга, дочь и сын.