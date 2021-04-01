Киев, 1 апреля 2021, 13:07 — REGNUM Политика украинских властей быстро приведёт к окончательной утрате Донбасса. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, заявление которого обнародовала 31 марта пресс-служба ОПЗЖ.
По его словам, официальный Киев не выполняет Минские соглашения и не борется за умы людей, живущих на территории ДНР и ЛНР.
Кива заявил, что сторонников Украина утратила в Крыму.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил обсудить 14 апреля вопрос о введении «пасхального» перемирия в Донбассе.
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