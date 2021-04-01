Киев, , 13:07 — REGNUM Политика украинских властей быстро приведёт к окончательной утрате Донбасса. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, заявление которого обнародовала 31 марта пресс-служба ОПЗЖ.

По его словам, официальный Киев не выполняет Минские соглашения и не борется за умы людей, живущих на территории ДНР и ЛНР.

«По ту сторону линии разграничения с каждым днём всё меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», — сказал парламентарий.

Кива заявил, что сторонников Украина утратила в Крыму.

«И, если действия власти не изменятся, то, похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс», — подытожил он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил обсудить 14 апреля вопрос о введении «пасхального» перемирия в Донбассе.

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