Барнаул, , 13:02 — REGNUM Алтайские педагоги, которые в числе прочих, входят в приоритетную группу вакцинации от коронавируса, отказываются ставить прививки. Об этом сообщает «Вести-Алтай» со ссылкой на слова главного внештатного эпидемиолога регионального минздрава Ирины Переладовой.

Вакцинация от коронавируса Tatarstan.ru

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«Педагоги прививаются очень неохотно. Да, среди них есть те, кто переболел коронавирусом, но есть ведь и не болевшие. Однако убедить их в том, что нужно прививаться, не так просто», — пояснила специалист.

Отказываясь от прививок, учителя ссылаются на добровольный порядок вакцинации. Было несколько случаев, когда педагоги обращались в краевой профсоюз работников образования, чтобы их защитили от настойчивой агитации вакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 1 апреля реди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 467 человек, +20 за последние сутки) и ОРВИ (27 037 человек, +76 за последние сутки).

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