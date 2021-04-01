Саратов, , 13:12 — REGNUM В Саратовской области за последние 24 часа зарегистрированы пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего по состоянию на 1 апреля жертвами COVID-19 стали 820 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались накануне три женщины и двое мужчин в возрасте от 55 до 79 лет, сообщает облминздрав.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области режим самоизоляции для населения старше 65 лет продлили до 12 апреля. Соответствующее постановление 1 апреля подписал председатель правительства области Роман Бусаргин.

Читайте также: Саратовские власти одумались и отменили рекомендации по самоизоляции