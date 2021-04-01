Майкоп, 1 апреля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Главные события и решения за март 2021 года назвали ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

В числе важнейших событий для Майкопа и для региона в целом стал переезд в новое здание Майкопской детской поликлиники, это произошло благодаря индивидуальной программе развития Адыгеи. Также в марте было завершено строительство нового здания для Гиагинской центральной районной больницы, для неё уже закуплено оборудование. А благодаря новому оборудованию, приобретенному в рамках национального проекта «Здравоохранение», в республике увеличили число высокотехнологичных операций.

Важные события в марте произошли и в культурной сфере. Так, в рамках нацпроекта «Культура» завершены капремонт и модернизация СДК в ст. Гиагинская. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития окончен капитальный ремонт зданий дома культуры в поселке Яблоновский и культурно-спортивного досугового центра в поселке Энем. В рамках национального проекта «Культура» в ауле Псейтук Тахтамукайского района началось строительство сельского дома культуры.

В марте глава Адыгеи Мурат Кумпилов обозначил задачи перед новым министром финансов региона. Как отмечалось, существенные средства федерального и республиканского бюджетов направляются на решение стратегических задач и актуальных вопросов, и, подчеркнул Кумпилов, нужно полностью исключить риски финансовых нарушений и недостижения показателей.

В марте глава Адыгеи также провёл совещание с участием членов Совета Федерации, на нём обсуждались задачи по дальнейшей реализации индивидуальной программы СЭР РА, а также рассмотрены предложения Правительства Адыгеи для снятия ограничений в развитии региона.

Важное событие — стабилизация эпидемиологической ситуации в регионе. В марте Адыгея вошла в число регионов с самым низким показателем заболеваемости COVID-19. Благодаря снижению заболеваемости два инфекционных госпиталя были закрыты, больницы, на базе которых они функционировали, вернулись в штатный режим. Также Мурат Кумпилов поручил активизировать работу по вакцинации населения.

В регионе продолжается развитие санавиации. На эти цели из федерального бюджета в 2021 году выделено 45 млн рублей. В марте состоялись первые в этом году вылеты по оперативной доставке в медучреждения больных с серьезными заболеваниями.

Снижение заболеваемости позволяет Адыгее возвращаться к нормальной жизни. Так, деятельность возобновили учреждения культуры. Государственный академический ансамбль народного танца «Нальмес» открыл свой юбилейный концертный сезон с цикла выступлений в аулах и станицах республики. А Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей» отметил 30-летие. В марте состоялся народный праздник встречи Нового года по адыгским традициям «ИлъэсыкIэ мэфэкI». На «дереве желаний» каждый мог завязать ленточку и пожелать что-то. 14 марта в республике отметили День адыгского языка и письменности.

В марте Адыгея присоединилась к всероссийской акции «Сад памяти». В её рамках планируется посадить почти 3,2 тысячи саженцев дуба, березы, ясеня, сосны на площади 5,370 га.

В Адыгее продолжается подготовка к онлайн-голосованию граждан по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Эта процедура пройдет на интернет-площадке с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

В марте регион посетил депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник («Единая Россия»), он осмотрел объекты образования, построенные в рамках нацпроектов.

В минувшем месяце стало известно, что руководству Адыгеи удалось найти способы поддержки пострадавших владельцев недостроенного жилья ЖСК «Подсолнух». Таким образом, в республике будет практически закрыта проблема с обманутыми дольщиками.

Также в марте был представлен новый министр внутренних дел по Республике Адыгея.

Ещё одна важная новость — успешное выступление делегации Адыгеи на Международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!». Глава Минпромторга Денис Мантуров, участвовавший в фестивале, особо отметил актуальность трех проектов, которые связаны со здоровьесберегающими технологиями и с созданием дронов на солнечных батареях для работы в условиях ЧС. Мантуров также поручил рассмотреть возможность практической реализации этих проектов.

В регионе объявили победителя республиканского конкурса «Лучший культработник — 2021». Им стала Ачох (Миш) Азида из Тахтамукайского района.

В марте стало известно, что в — Адыгее за год на 27% выросло количество семей, где родился третий ребенок. Это один из результатов реализации инициатив Президента РФ, мероприятий в рамках нацпроекта «Демография». Также в регионе рассмотрели вопросы исполнения Указа президента РФ, связанного с мерами в сфере защиты детей-сирот. Так, на 1 января 2021 года в Адыгее проживает 1423 таких ребенка, из них 1381 устроен в семью, что составляет 97%.

В марте в Энеме стартовало долгожданное строительство транспортной развязки по дороге к черноморскому побережью.

Наконец, был опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2020 год — Адыгея улучшила свои позиции.