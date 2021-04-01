Москва, , 14:06 — REGNUM Рэпер Моргенштерн опубликовал на своём YouTube-канале видео о том, как он работал в собственном ресторане на протяжении одного часа. Ролик 1 апреля попал в тренды видеохостинга.

За сутки публикацию посмотрели более двух миллионов человек, а 297 тыс. из них поставили отметку «мне нравится». Зрители оценили ролик Моргенштерна и оставили под ним множество позитивных комментариев.

«Моргенштерн красава, уважуха, старался как мог», — похвалила рэпера Алина Калинеченко.

«Видос кайф. Управляющая топ», — написал пользователь VANDALOV.

«Алишерка добрый, оставайся таким», — прокомментировал piXweLL.

«Моргенштерн пытается вспомнить, как живут обычные люди, на протяжении 30 минут», — шутит Baflin.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность рэпера Моргенштерна. Лига считает, что он «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

Читайте ранее в этом сюжете: Моргенштерн устроился официантом в собственный ресторан