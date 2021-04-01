Москва, 1 апреля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. На волатильных торгах 31 марта рубль в моменте подорожал до недельных максимумов, отправив доллар в район отметки 75 руб., которая и выступила в роли поддержки, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако российской валюте не хватило стимула для сохранения позиций, и во второй половине дня пара доллар/рубль откатилась в зону 75,40 руб., минимизировав внутридневные потери. 1 апреля котировки открылись гэпом вверх и снова стремятся в направлении уровня 76 руб.

Примечательно, что рублю удалось подорожать вопреки падению нефтяных цен. Это произошло благодаря неожиданному ажиотажу в ходе аукционов бумаг Минфина, которые завершились крупнейшим за последние шесть месяцев размещением длинных ОФЗ.

Учитывая плачевные результаты аукционов на прошлой неделе, мало кто ожидал такого высокого спроса, что и отправило рубль к недельным максимумам против доллара и евро.

Однако после первоначальной реакции «россиянин» снова начал сдавать позиции, что говорит о дефиците фундаментальной привлекательности прежде всего из-за напряженности на санкционном фронте.

Впрочем, в краткосрочной перспективе у рубля будет шанс на новую волну роста, пусть и непродолжительную. Во-первых, спрос на доллар угасает со вчерашнего дня под влиянием снижения доходности облигаций США.

Во-вторых, нефть дорожает в ожидании решения ОПЕК+, которое может оживить восходящий импульс Brent, если вердикт альянса не разочарует участников рынка.

Так, не исключены новые попытки продвижения доллара в сторону отметки 75 руб., хотя в целом понижательные риски для рубля по-прежнему превалируют. В случае с парой евро/рубль в конечном итоге ожидается прорыв уровня 89 руб., но прежде котировки могут проверить на прочность промежуточную поддержку 88,25 руб.», — считает эксперт.

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