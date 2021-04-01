Москва, , 13:00 — REGNUM В России продолжается реформа контрольно-надзорной деятельности, сообщил 1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, правительство обсудит поправки к законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении.

«Изменения вносятся в более чем 125 отраслевых законов. В том числе регулирующие контроль в области безопасности дорожного движения, санитарно-эпидемиологический и экологический контроль, земельный надзор и многие другие сферы, которые важны для ведения бизнеса и прямо влияют на качество жизни людей», — рассказал Мишустин.

Глава правительства отметил снижение административной нагрузки на бизнес и устранение дублирующих функций в результате реформы. Он добавил, что новая модель предполагает профилактику нарушений и ее приоритет перед наказанием.